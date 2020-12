Natale blindato, Festa: "Cittadini esemplari" E sul piano Vaccinale: "Offriamo Campo Genova, Campo Coni e Palazzetto"

Oggi l'ultimo giorno di zona rossa prima di una pausa lunga solo tre giorni. Dal 31 si ritornerà in lockdown e arriverà un Capodanno blindato come il natale appena trascorso.

“Queste festività all'insegna della zona rossa sono state un sacrificio inevitabile, doloroso ma inevitabile” il sindaco Gianluca Festa commenta così questi giorni di chiusura totale ad Avellino.

Il primo cittadino ringrazia le forze dell'ordine per il controllo capillare del territorio ma al tempo stesso fa i complimenti alla sua comunità per il comportamento mostrato all'insegna del rispetto delle regole. “La stessa ordinanza che ho emesso per il 24 dicembre potrei reiterarla anche per il 31 dicembre. E’ una possibilità concreta”.

Il Comune prepara nel frattempo il piano logistico per l'imminente vaccinazione di massa: “Non è mai mancata una fattiva collaborazione con tutte le strutture sanitarie. Con Moscati ed Asl c’è grande collaborazione, colgo l’occasione per ringraziare i direttori Pizzuti e Morgante. Possiamo mettere a disposizione sia Campo Genova, che il Palazzetto dello Sport che il Campo Coni. Offriremo qualsiasi struttura che possa essere utile ad una vaccinazione numericamente consistente”.