"Vaccinatevi tutti, vinceremo questa battaglia" L'ottimismo del dg Pizzuti che però raccomanda di non abbassare la guardia

“Vaccinatevi tutti, insieme sconfiggeremo il virus”. E' l'appello accorato del direttore generale del Moscati Renato Pizzuti nel giorno dell'inizio della campagna vaccinale contro il Covid-19.

“E' una svolta, finalmente abbiamo uno strumento che ci permetterà di prevenire ed evitare ulteriori picchi in futuro. E’ necessario però che tutti si vaccinino. La popolazione deve dare il proprio contributo per tutelare la propria salute, quella dei propri cari e di tutte le persone che le circondano. Anche se il percorso è lungo, la vaccinazione servirà a formare un’immunità di gregge che proteggerà tutti”.

Il numero uno di Contrada Amoretta fissa poi il cronoprogramma per il prosieguo dei vaccini.

“Dopo il primo giorno, simbolico in tutta Italia e in tutta Europa, si riprenderà con l’inizio di gennaio quando le strutture sanitarie saranno dotate di altri vaccini per poi arrivare a regime a febbraio. Intanto però guai ad abbassare la guardia – conclude Pizzuti - Non possiamo pensare di abolire da un giorno all’altro tutte le regole che abbiamo seguito finora. Bisogna essere attenti, evitare gli assembramenti ed indossare sempre la mascherina”.