Prodotti di alta qualità subito a casa tua con Gusto-Italia.it Una realtà imprenditoriale vincente da un'idea di Pino Pannese

Pino Pannese è un noto imprenditore di Ariano Irpino. La sua è una storia di famiglia e dedizione per il lavoro: non appena maggiorenne prende in gestione l'attività del padre, il ristorante "Biffy" fondato nel 1981. Negli anni si riesce a distinguere attraverso una visione sempre dinamica dell'attività di ristorazione, riuscendo a rimanere al passo con i tempi e decretando, così, la fortuna della sua attività.

È proprio la sua visione avanguardista che lo porta già nel 2014 a creare il sito di e-commerce Gusto-Italia.it con l’obiettivo originario di scoprire e valorizzare i sapori autentici delle migliori produzioni locali irpine, valorizzando sia l'artigianalità dei prodotti, ma anche, e soprattutto, alla storia che li lega al loro territorio. Questa idea, per quanto innovativa e con un alto potenziale rimane però in cantina, come tutti i grandi progetti ha bisogno di tempo per maturare e dell'occasione giusta per sbocciare.

Un’occasione si presenta nei primi mesi del 2020 quando il mondo viene investito da un'inattesa pandemia. In poco tempo, tutte le attività commerciali sono costrette a chiudere, primi tra tutti i ristoranti. Cosa fare?

Pino, caparbio, decide di rispolverare il suo progetto di Gusto-Italia.it e renderlo qualcosa di concreto.

"All'improvviso mi sono trovato di fronte all'impossibilità di realizzare ciò che sapevo fare meglio: il mio lavoro. Cresciuto tra i tavoli del ristorante di famiglia, è stato difficile accettare l'idea di non poter svolgere la mia attività. Allora mi sono chiesto cosa posso fare? Ed è qui che risorge l’idea dell’e-commerce Gusto Italia, un progetto che, a causa dei troppi impegni lavorativi, non avevo potuto portare a pieno compimento. I tempi ormai erano maturi per esportare il mio mondo della food culture sul web, così ho deciso di cimentarmi in questa impresa, innovandomi".

Dimostrando ancora una volta di sapersi aggiornare, ecco che la mission di Gusto Italia cambia, o meglio, si amplia. Non basta più scoprire i sapori autentici del territorio irpino ma bisogna espandere i propri orizzonti ed impegnarsi in una ricerca costante e continua di prodotti accuratamente selezionati che, valorizzati attraverso ricette, possano esprimere al meglio il gusto italiano.

Questa ricerca si traduce nella scelta di prodotti di alta gastronomia come salumi, formaggi e olio rivolgendosi anche al mondo ittico. Per fornire un'esperienza completa al cliente, c'è anche una precisa selezione di prodotti enologici qualitativamente alti. Tutto ciò rende Gusto Italia un vero e proprio mercato di prodotti di alta qualità che il cliente può gustare direttamente a casa sua.

Ma come fare a rendere questa idea una realtà imprenditoriale vincente?

Come tutti i progetti non basta l'intuizione ma è necessario avere un piano e bisogna circondarsi di risorse umane qualificate nel loro lavoro.

Alla selezione accurata dei prodotti, si affianca la scelta di una food blogger capace di raccontare la storia dei singoli prodotti, le loro specificità ed ideare ricette che nel loro insieme ne esaltino appieno il gusto italiano.

Mancano una strategia di marketing e una comunicazione adeguata, un business plan dove gli obiettivi siano chiari e raggiungibili per far sì che il progetto vada in porto: per questo ci si è rivolti alla E-direct, agenzia di comunicazione strategica con esperienza ventennale nel settore, che ha messo in atto azioni di digital marketing e di advertising.

La sinergia di tutte queste figure che lavorano alla realizzazione del progetto e che portano in campo le proprie conoscenze, si è dimostrata vincente: gli obiettivi prefissati in un anno si sono raggiunti con sei mesi di anticipo e con un trend di crescita mensile del più 70% rispetto al fatturato del mese precedente.

Obiettivo raggiunto? Sì! Clienti soddisfatti? Sì!

Con queste premesse, Gusto-italia augura a tutti i suoi clienti un 2021 di Gusto, e con tante novità in arrivo.