"Complimenti a Gridelli, eccellenza mondiale dell'oncologia" De Luca: per il primario del Moscati premio dagli Usa che conferma una delle nostre eccellenze

"A conferma delle eccellenze della sanità campana, comunico un riconoscimento ottenuto dal professore Cesare Gridelli dell'ospedale Moscati di Avellino, che ha ricevuto un premio da una prestigiosa società degli Stati Uniti d'America, come una delle eccellenze mondiali dell'oncologia geriatrica. Complimenti al professore Gridelli, che già sapevamo essere un grande professinista, ma che conferma quante e quali eccellenze ci siano nella nostra sanità regionale". Così il Governatore Vincenzo De Luca comunica, nella sua diretta facebook del venerdì, il prestigioso riconoscimento ottenuto dal professore Gridelli. Il Professore Cesare Gridelli (Direttore Dipartimento di Onco-Ematologia dell’Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati’ di Avellino) è stato, infatti, insignito di uno dei più importanti premi internazionali di Oncologia nell'ambito degli Science of oncology Awards, che raccoglie specialisti da ogni parte del mondo. Creato nel 2005, il Science of Oncology Award and Lecture viene assegnato ogni anno in riconoscimento degli eccezionali contributi di un destinatario alla ricerca di base o traslazionale sul cancro. Il premio consiste in un onorario, una targa commemorativa e il supporto al destinatario per partecipare alla riunione annuale dell'Asco. Negli ultimi anni a ricevere il riconoscimento sono stati solo due italiani entrambi dell'istituto tumori di Milano: Gianni Bonadonna e Silvio Monfardini. Cesare Gridelli è il primo specialista del Sud a ricevere il prestigioso riconoscimento.