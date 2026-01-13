Avellino, il convegno "Avvocatura: regole formali e coscienza individuale" L'evento formativo si terrà il 22 gennaio alle 15.30 al Circolo della Stampa di Avellino

di Paola Iandolo

"Avvocatura: regole formali e coscienza individuale". Questo il titolo del convegno organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dall'Ordine degli Avvocati di Avellino, presieduto dall'avvocato Fabio Benigni e Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, presieduto dall'avvocato Giovanna Perna.

Il convegno è stato organizzato per il 22 gennaio alle ore 15.30. Previsti gli interventi dell'avvocato Adele Sessa, presidente di Sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense Corte di Appello di Napoli, del dottore Lorenzo Savignano, referente dell'Asl di Avellino per l'Educazione e la promozione della salute, dell'avvocato Giovanna Caliendo, autrice del volume "Avvocato Zen -Equilibrio personale e professionale".

A moderare l'incontro l'avvocato Antonella Sorice, vice presidente del Comitato per le Pari Opportunità dellìOrdine degli Avvocati di Avellino.Ai partecipanti saranno attribuiti 3 crediti formativi in materia deontologica.