Mercato e vicenda "Corvo": il punto di Festa Sulla gola profonda in Comune: "Una goliardia". Su Campo Genova: "Anche l'ISS ci dà ragione"

Vicenda “Corvo” e querelle mercato al centro del consueto punto del sindaco Gianluca Festa nella diretta facebook del lunedi sera.

“Quella del “corvo” la trovo una vicenda goliardica perchè oggettivamente il “pappagallo” non ha fatto altro che divulgare gli atti che l’Amministrazione ha concretizzato entro il 31 dicembre. Interventi importanti per la manutenzione di strade, verde pubblico ed alloggi comunali.

"Mi auguro non sia stato nessun interno - continua il primo cittadino - ma posso solo ringraziarlo perchè questo buontempone ci sta aiutando a comunicare alla città tutti gli interventi che siamo riusciti a concretizzare per soddisfare le istanze degli avellinesi. Non c’è alcun dubbio sull’operato di funzionari e dipendenti, a chi ci vuole screditare resta solo la macchina del fango e la strategia del terrore".

Ma intanto sulla vicenda le opposizioni hanno chiesto quanto prima un consiglio comunale in seduta monotematica. "Il sindaco ha il dovere di chiarire davanti alla città".

Sul Mercato a Campo Genova. “Non c'è nessuno scontro con l'Arpac. L’Istituo Superiore di Sanità ha chiarito in maniera definitiva che il sito può essere utilizzato perché non esiste alcun rischio per l’uomo e che i dati Arpac rientrano nella norma per quella che è un’area commerciale. Attendiamo il responso del Tar per avere una verità giudiziaria, intanto il sito è utilizzabile. Speriamo che presto il mercato possa ripartire”.