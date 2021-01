Auguri Nonna Chiara, Trevico in festa per la centenaria Il sindaco le ha consegnato una targa ricordo

La comunità di Trevico festeggia la concittadina Chiara Addesa che oggi ha compiuto il suo primo secolo di vita. Tutta la comunità è felice per un evento, che per Trevico non è più ormai un’evenienza rara, poiché a ottobre si è festeggiato un altro concittadino e nel corso dell’anno il paese altirpino avrà altri due centenari. Il sindaco Nicolino Rossi a nome dell’amministrazione comunale ha consegnato una targa ricordo alla nonnina e tutta la comunità fa gli auguri a nonna Chiara. Una festa ristretta a causa della situazione epidemiologica che però non ha impedito di ribadire ancora una volta come Trevico sia il paese del buon vivere.