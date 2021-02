Manganaro: "Piena assistenza agli over 80 e guardia alta" Il sindaco di Voltuarara Irpina: "Al fianco della popolazione per la campagna vaccinale"

Si moltiplicano le iniziative volte a incentivare e favorire l'adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid 19. A Volturara Irpina è stato predisposto un servizio di assistenza per la registrazione, sull'apposita piattaforma informatica, degli over 80.

A partire da lunedì e fino al prossimo 17 febbraio, dalle 9 alle 12, presso la sala consiliare, del Comune, l’amministrazione locale metterà a disposizione di tutti gli ultra ottantenni un affiancamento per presentare domanda all'ASL competente.

"Sempre dalla parte del cittadino. #vacciniamocitutti” si legge nel post su Facebook attraverso cui è stata rimarcata l'iniziativa su cui si è soffermata, in collegamento telefonico con Ottopagine.it, il sindaco Nadia Manganaro: “Sono a disposizione della popolazione, soprattutto degli over 80, dei ragazzi del servizio civile. Il loro compito è di permettere e facilitare, per chi ne abbia bisogno, la compilazione e l'inoltro della richiesta sulla piattaforma dedicata. Le persone, soprattutto anziane, non hanno, spesso, dimestichezza nell'utilizzo del computer o degli smartphone; nella navigazione in internet. È doveroso, da parte delle istituzioni, mettere a disposizione un centro in cui raccogliere le richieste per una massiccia partecipazione alla campagna vaccinale. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, sono sempre le stesse. Colgo l'occasione per un nuovo appello ai miei concittadini di rispettare le regole, di mantenere la distanza fisica, di indossare sempre la mascherina, di evitare assembramenti. Restiamo attenti a far sì che le regole vengano rispettate. L'invito è di non abbassare, mai, la guardia. A maggior ragione dato che la situazione dei contagi in Regione e, soprattutto, nei centri vicini, fa registrare un aumento.”