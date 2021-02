Irpinia, arriva la neve a bassa quota. "Siate prudenti" L'appello degli escursionisti: venite sul Laceno attrezzati

Sarà un week end artico tra temperature polari e la neve che è attesa fino a bassa quota in Irpinia. Le previsioni assicurano il brusco peggioramento per sabato e la colonnina di mercurio scenderà ben oltre lo zero termico. Le strade, i collegamenti, i comuni più in alta quota restano gli attenzionati speciali per la sicurezza. Come l'altopiano del Laceno da cui oggi parte in anticipo, visti gli incidenti avvenuti nelle scorse settimane, un appello a vivere in sicurezza passeggiate e spostamenti con l'arrivo della dama bianca. Gli escursionisti del Laceno avvisano i turisti: "Munitevi di attrezzatura idonea".

Il.Movimento Laceno. Net in vista delle abbondanti nevicate previste per il fine settimana lancia un appello alla responsabilità dei turisti, spesso inesperti che si avventurano in cima privi di strumenti adatti.

Di seguito la nota

"Questo weekend quasi primaverile, nonostante le sue elevatissime temperature, ci ha consentito, nuovamente, di avventurarci in compagnia delle guide de Il Duomo Trekking, sui pendii innevati del Monte Raiamagra.

La neve ben presente dai 1300 m in su, è stato il richiamo per tanti escursionisti, tante guide e colleghi e tanti appassionati che hanno successivamente apprezzato le bontà locali e l'ospitalità bagnolese.

Tuttavia, ci sentiamo di lanciare un appello, per sensibilizzare alla sicurezza e scoraggiare l'improvvisazione.

In questi giorni abbiamo visto sempre si più, un numero crescente di appassionati salire in zone innevate e ghiacciate senza scarpe adatte, senza ciaspole e senza attrezzatura idonea.

Molti siamo riusciti a convincerli di limitarsi e conoscere le proprie inesperienze, ad altri abbiamo consigliato di seguire persone esperte, ad altri ancora abbiamo fornito numeri dei noleggi attrezzatura.

Tuttavia molti, in evidente difficoltà tra zona piloni e nordica, non hanno ascoltato i consigli e solo grazie alla fortuna e a "piccoli interventi" da parte di persone esperte, si sono evitati tanti incidenti.

Pertanto APPELLO alla propria coscienza e ai propri limiti! Inoltre se proprio io richiamo della neve è troppo forte, frequentate la semplice settevali non prima di aver noleggiato ciaspole che potrete trovare da vari operatori locali."