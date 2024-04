Arresto sindaco Avellino: la commissione Antimafia già al lavoro Presidente della commissione parlamentare: auspico che la politica arrivi prima della magistratura

"Si inserisce in un momento in cui la corruzione, il voto di scambio mafioso e' all'ordine del giorno, credo che sia un segnale terribile per tutta la politica. La commissione parlamentare antimafia e' gia al lavoro per un filone d'inchiesta dove entrera' anche il caso Avellino". Cosi' la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, a Caivano rispondendo alle domande dei giornalisti sull'arresto del sindaco Festa.

"Non ci preoccupano questi arresti - continua rispondendo alla domanda sulle recenti inchieste che vedono coinvolti politici - siamo felici che ci siano queste indagini, e chi cerca di utilizzare le istituzioni per cosa propria, venga fermato. Auspico che la politica arrivi prima della magistratura e faccia pulizia al suo interno perche' non ci devono essere tentennamenti su argomenti come questi".