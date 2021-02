Rocca San Felice, interruzione energia elettrica: ecco dove I lavori sugli impianti domani, 17 febbraio 2021, dalle 9 alle 16

Domani, dalle 9 alle 16, l'energia elettrica a Rocca San Felice verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate, divise per intervalli dai civici e raggruppati per pari e/o dispari, saranno contrada Valle: 4, da 8 a 10; da 16 a 18; 36, 40, 1; da 5 a 11; 17, 21; da 33 a 35; 39, 53, sn. Contrada Palombaia: da 6 a 12; da 18 a 22; da 7 a 9/a; da 13 a 15; da 19 a 21, sn. Contrada Fontana dell'Olmo.: da 4 a 6; da 12 a 16; da 3 a 5; da 9 a 11, sn. Contrada Toriello: 14; da 20 a 22; da 26 a 28; 17; da 21 a 25; 35, sn. Contrada Toriello: da 6 a 8; 3; da 7 a 9; sn, sn. Contrada Serra del Bosco: da 6 a 10; 1, 11, sn. Contrada Toriello: 54, 58; da 53 a 57, sn. Contrada Toriello: 30, 44, 48, 52, 43, sn. Via Santa Felicita: 20, 19, sn, snc; Contrada Serra del Bosco: 14, 15, sn; Contrada Santa Felicita: 2, 20, 40, sn. Contrada Serra del Bosco: 10, sn. Contrada Santa Felicita: 14, 45, sn. Contrada Toriello: 38, 50, 25, sn. Contrada Santa Felicita: 5, 23, sn. Contrada Serra del Bosco: sn. Contrada Palombaia: 6, 24, sn. Contrada Palombaia: 26, 1, sn. Contrada Carmasciano: 8, sn. Contrada Santa Felicita: sn. Contrada Santa Felicita: 11.

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto l'invito è quello di non commettere imprudenze e, comunque, di non utilizzare gli ascensori.