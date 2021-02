Forino, 7 nuovi positivi. Olivieri: "Rispettate la quarantena" 39 in totale i casi in paese. Il messaggio del sindaco

Covid, ci sono 7 nuovi positivi a Forino. A comunicarlo l'Asl nel consueto bollettino giornaliero. Il sindaco Antonio Olivieri in serata si è rivolto ai suoi concittadini con questo messaggio sui social:

Cari Concittadini,

con il report di oggi fatto pervenire dall'Asl di Avellino registriamo un andamento epidemiologico in rialzo rispetto ai giorni passati.

Dai dati forniti sono state riscontrate nel Comune di Forino ben 7 nuove positività al Covid-19, 5 delle quali appartenenti a due nuclei familiari contatti di persone risultate positive nei giorni addietro.

Dal conteggio mancano, sempre, alcuni concittadini positivi al tampone rapido antigenico e in attesa dell'esito del tampone molecolare e diverse guarigioni non comunicate ancora ufficialmente dall'Asl.

Con l'occasione, preciso, inoltre, che la positività comunicata ieri dall'Asl di Avellino non riguarda il Comune di Forino in quanto si tratta di un soggetto non più residente a Forino e che quindi non va a sommarsi al numero di persone attualmente positive.

Gli attuali positivi salgono quindi a 39. Tutti stanno in isolamento domiciliare obbligatorio insieme ai loro contatti familiari. Nessuno, al momento, ha dovuto ricorrere a ricovero ospedaliero.

Vorrei, inoltre, ricordare che i contatti diretti di persone positive, anche in caso di immediato esito negativo al tampone, sono obbligate a rispettare l’isolamento per dieci giorni dall’ultimo contatto.

Invito tutti ad un grande senso di responsabilità per fronteggiare questo nuovo delicato momento.