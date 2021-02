Forino, sanificazione dell'intero territorio comunale Disinfezione straordinaria dei luoghi pubblici da potenziali afflussi di persone

Nello scorso weekend, nella serata di sabato, il Comune di Forino ha eseguito l’intervento di sanificazione e disinfezione straordinaria dell’intero territorio comunale e, in particolare, dei luoghi pubblici che possono presentare i maggiori potenziali afflussi delle persone. Nella fattispecie, l’intervento ha riguardato la sede del Municipio, il cimitero comunale, le ville comunali, le aree giochi per bimbi, le piazze. Sanificazione per tutte le strade del territorio di Forino. “Continua così il nostro impegno per prevenire e contenere l’espansione e il contagio da covid”, ha spiegato il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, che ha presentato anche i dati covid delle ultime 24 ore. “Per il terzo giorno consecutivo, il bollettino riguardante la situazione epidemiologica nel Comune di Forino segna un significativo numero di positivi. - si legge nella nota diffusa - +7 sono le positività riscontrate nel report inviato dall’ASL. 28 positivi negli ultimi 3 giorni. Un dato che ci deve far riflettere molto e invitare tutti a un maggior senso di responsabilità e rispetto delle disposizioni anti-covid. Da un confronto effettuato in mattinata tra i report ASL e la piattaforma Regionale E-Covid Sinfonia abbiamo riscontrato che sono emerse 14 guarigioni che finalmente possiamo sottrarre dal conteggio ufficiale. Gli attuali positivi, quindi, del Comune di Forino sono 45. Un numero che tra esiti dei tamponi finalmente comunicati e guarigioni finalmente registrate corrisponde molto alla reale situazione tra dati ufficiali e dati ufficiosi. La situazione è costantemente monitorata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Asl. Invitiamo tutti alla massima prudenza e al rispetto delle regole”.

Foto: sito ufficiale comune.forino.av.it