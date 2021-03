Torella dei Lombardi, appello ai giovani: "Dateci una mano" Lotta al Covid-19. Stretta sul mercato, solidarietà alla comunità di Calitri e attenzione massima

L'Alta Irpinia è con il fiato sospeso per l'incremento dei contagi in quella che viene ormai considerata, da più parti ed a tutti gli effetti, la terza ondata della pandemia di Covid-19. Inevitabile un nuovo giro di vite per quanto riguarda le limitazioni atte a prevenire la circolazione e la diffusione del virus. Domani, a Torella dei Lombardi, il mercato sarà svolto solo con i venditori di alimenti e prodotti per l'igiene personale e della casa. “È la prima delle misure di contenimento che abbiamo deciso di adottare vista la situazione di espansione dei contagi. Al momento non sono escluse misure ulteriori.” si legge sulla pagina facebook del Comune. Spazio anche a una manifestazione di spontanea solidarietà: “Nei paesi vicini, oggi la solidarietà va a tutta la comunità calitrana, la situazione è complessa. Chiediamo collaborazione a tutti i cittadini. Sappiamo tutti cosa fare per proteggere le nostre famiglie. Primo fra tutti, evitiamo gli assembramenti. L'appello è rivolto specialmente ai giovani. Dateci una mano.”