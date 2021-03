Covid, 61 casi al Moscati. Cardiochirurgia, rientra l'allarme I dati dell'ospedale di Avellino

Presso l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino risultano ricoverati 61 pazienti positivi al Coronavirus: 36 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 5 in terapia intensiva e 20 al plesso Landolfi di Solofra.

I pazienti positivi ricoverati temporaneamente nell’Unità operativa di Cardiochirurgia – in attesa del superamento della fase critica del decorso post-operatorio – sono stati trasferiti nelle aree Covid. Lo screening eseguito sul personale e i pazienti del reparto di Cardiochirurgia è stato esteso anche all’Unità operativa di Cardioanestesia e alle sale operatorie dedicate e non sono emerse altre positività. Gli ambienti sono stati sottoposti, come da protocollo, a una sanificazione straordinaria e in Cardiochirurgia le attività sono riprese a pieno regime.