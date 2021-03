Camorra, intesa tra Commissione e Osservatorio Legalità Incontro tra il prof Acocella, il presidente Zinzi e il sindaco di Chiusano De Angelis

L’Osservatorio sulla Legalità incontra il Presidente della Commissione speciale Anticamorra Zinzi. Incontro importante tra il professor Giuseppe Acocella, coordinatore dell’Osservatorio sulla Legalità, nonché rettore dell’Università Giustino Fortunato, il prof. Carmine De Angelis, responsabile dell’area Istituzioni e federalismo dell’Osservatorio, nonché consulente giuridico del Capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, e il Presidente della Commissione speciale Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi. Nella riunione, tenutasi nella mattinata, si è convenuto di avviare una Collaborazione istituzionale tra la Commissione Anticamorra e l’Osservatorio sulla Legalità per il supporto e la consulenza dell’attività della Commissione speciale, in particolare su tematiche relative alla trasparenza amministrativa, alla valorizzazione del principio di legalità, alla semplificazione e legislazione regionale.