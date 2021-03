Montella, chiuso il cimitero e sospeso il mercato settimanale L'ordinanza a firma del sindaco Buonopane. Ecco l'ultimo bollettino Covid del Comune Altirpino

Al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus Covid-19 e delle sue varianti, il Comune di Montella ha disposto misure aggiuntive per la prevenzione del contagio. Tra queste, la chiusura del cimitero comunale, prevedendo esclusivamente la deroga per le operazioni di tumulazione ed inumazione che si dovessero verificare nel suddetto arco temporale, e la sospensione del mercato settimanale. Nell'ultima ordinanza, in ordine cronologico, a firma del sindaco Rizieri Buonopane, viene anche riportato l'ultimo bollettino relativo alla situazione epidemica in Paese. Allo stato attuale, gli attualmente positivi sono 30, a fronte di 6 deceduti, dall'inizio della pandemia; 156 guariti ed un totale di 192 positivi. La guardia resta alta e l'auspicio, con il giro di vite determinato dalla zona rossa regionale, scattata alla mezzanotte di ieri, è di porre ancor di più la situazione sotto controllo. Fondamentale, in tal senso, il pieno e collettivo rispetto delle regole più volte sollecitato dal primo cittadino.