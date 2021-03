Forino, Olivieri: "Purtroppo non sarà il consueto 14 marzo" L'ordinanza del sindaco: "Divieto di pellegrinaggio presso il Santuario di San NIcola a Castello"

Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, ha disposto limiti e restrizioni per il pellegrinaggio al Santuario di San Nicola a Castello, tenuto tradizionalmente il 14 marzo dalla Comunità. Il primo cittadino di Forino ha sottolineato l'ulteriore sacrificio chiesto ai cittadini nell'emergenza covid: "Purtroppo non sarà il nostro consueto e tradizionale 14 marzo. - ha spiegato Olivieri - A causa delle disposizioni anti-covid, uno dei giorni più sentiti dalla comunità forinese non potrà essere vissuto a pieno e in presenza da tutti noi. Le Parrocchie, al fine di onorare il nostro Patrono San Nicola, hanno comunque previsto per le ore 11:00 una messa al Santuario, a porte chiuse, con diretta facebook. Tutto tornerà. Non perdiamo la fiducia e la speranza. Non demordiamo e continuiamo a rispettare quanto imposto per il contenimento della pandemia. I sacrifici di questi lunghi mesi saranno sicuramente ripagati".

L'amministrazione comunale ha ordinato il divieto di effettuare il pellegrinaggio presso il Santuario. Sono consentite però le celebrazioni liturgiche a porte chiuse con la trasmissione tv e social. C'è il divieto di recarsi e sostare nelle aree adiacenti per evitare assembramenti (non sono consentiti picnic e scampagnate, come passeggiate, jogging, trekking e altre simili attività) con l'interdizione di sentieri e accesi che conducono a Castello, eccetto che per i residenti.