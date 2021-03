Forino, over 80: da domani la seconda dose dei vaccini Attesa per l'elenco completo. Da lunedì è attivo lo sportello per la prenotazione over 70

L'amministrazione comunale di Forino ha ricordato che da domani inizierà la somministrazione della seconda dose per gli over 80 al Centro Vaccinale di Monteforte. Convocazione per i primi ultraottantenni, avviso tramite messaggio e chiamata da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco, Antonio Olivieri, per gli over 80 a cui è stata somministrata la prima dose ad inizio mese.

"Al momento non sono ancora disponibili gli elenchi dei giorni a seguire. - ha aggiunto in una nota il primo cittadino di Forino - Non appena l'ASL Avellino comunicherà le successive convocazioni con annessi orari, immediatamente provvederemo ad avvisare i diretti interessati. Si ricorda che il Centro Vaccinale di Monteforte è stato allestito all'interno del Centro Sociale "Fenestrelle" sito in Via Aldo Moro. Per gli over 80 che sono, invece, in attesa della prima dose e per quanti hanno prenotato il vaccino a domicilio, l'ASL non ha ancora reso note le tempistiche di effettuazione". Lunedì scorso, il Comune di Forino ha attivato lo sportello per la prenotazione degli over 70.