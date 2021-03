Marzano di Nola, via al "Grande Progetto della Montagna" Messa in sicurezza e recupero alla produttività degli uliveti e della pineta

Il Comune di Marzano di Nola ha predisposto la messa in sicurezza e il recupero alla produttività degli uliveti e della pineta circostanti il Santuario della Madonna dell'Abbondanza. Lo scorso 20 gennaio, l'amministrazione comunale ha aderito al programma Sibater (Banca delle Terre) per la valorizzazione dei terreni incolti, sulla base di progetti finalizzati allo sviluppo dei territori con il recupero della relativa produttività, attraverso una cooperativa di Comunità da costituire con apposito avviso pubblico, finanziato dal Ministero dell'Interno con il decreto del 23 febbraio (importo di un milione di euro circa). Il 12 marzo scorso, con il primo sopralluogo, il Comune di Marzano di Nola ha dato via al programma dal titolo "Grande Progetto della Montagna".

"L’estrema sintesi della narrazione storica del territorio del Vallo, testé illustrata, è solo la premessa utile e necessaria per introdurre il programma del “Grande Progetto della Montagna” per il recupero di un’area collinare che non solo produce un olio pregiatissimo ma è anche ricca di storia", ecco quanto presentato dal sindaco di Marzano di Nola, Franco Addeo con i riferimenti storico-culturali dei luoghi firmati dal professor Giuseppe Nappi.