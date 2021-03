Alimenti dalla Coldiretti, Pasqua meno amara per i poveri La Tortoriello e la Barbati, con l'amministrazione comunale, hanno consegnato i beni alla Caritas

Questa mattina la federazione provinciale di Coldiretti Avellino, con in testa il condirettore Maria Tortoriello e la delegata provinciale e nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati, ha avviato la distribuzione di aiuti alimentari nella città di Avellino, alla presenza di sindaco Gianluca Festa e dell'assessore alle attività produttive Laura Nargi. "Un ringraziamento speciale va a Nicola Barbato di GB Agricola srl, che ancora una volta ha offerto il supporto gratuito per la logistica. Coldiretti e Campagna Amica, insieme e grazie al supporto di altre grandi realtà, stanno consegnando in tutta Italia migliaia di pacchi pieni di prodotti alimentari. In Campania è prevista la consegna nelle cinque province di 35.000 kg di alimenti made in Italy, di cui 5.000 in Irpinia. Cerchiamo di portare un po' di serenità a migliaia di famiglie in prossimità della Santa Pasqua. Intanto, nei nostri mercati prosegue la raccolta legata alla "Spesa Sospesa" per sostenere chi ha bisogno".