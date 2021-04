Lauro, infrastrutture sociali: contributo per gli investimenti Progetto dal titolo "intervento di riqualificazione urbana di Piazza Picoco - stralcio funzionale"

Il Comune di Lauro ha pubblicato l'avviso di contributo per gli investimenti di infrastrutture sociali con riferimento agli anni dal 2020 al 2023, "ai sensi dell'articolo 1, comma 311 della Legge 27 dicembre 2019, numero 160 e a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (articolo 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147). La fonte di finanziamento è il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale. L'importo assegnato per ogni annualità è di 32.842,50 euro e la finalizzazione del contributo è l'investimento in infrastrutture sociali con il progetto dal titolo "intervento di riqualificazione urbana di Piazza Picoco - stralcio funzionale".

Il Comune di Lauro vive una Pasqua di ulteriori restrizioni, determinate dal sindaco, Antonio Bossone, e motivate dai casi covid sul territorio. È stata disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, di vendita di generi di prima necessità e di prodotti florovivaistici fino a Pasquetta. È consentita la sola apertura di pasticcerie (dalle ore 07:00 alle ore 14:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze con ammessa consegna a domicilio attività per asport e divieto alle stesse di attività di bar) attività di ristorazione con la sola consegna a domicilio, farmacie, edicole e Sali e tabacchi.