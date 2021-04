Volturara Irpina, si torna a scuola: direttive e informazioni La circolare a firma della dirigente scolastica Di Blasi alla vigilia del ritorno in classe

Da domani, gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e delle classi prime della scuola secondaria ritornano alle lezioni in presenza. A tal proposito, il Comune di Volturara Irpina ha pubblicato, attraverso la propria pagina facebook, una circolare a firma della dirigente scolastica Emilia Di Blasi. Si riparte: “secondo l'orario e le modalità di ingresso e di uscita in uso prima della sospensione dell'attività didattica in presenza”. A seguire, tutti i dettagli e una serie di precisazioni e raccomandazioni: “È assicurato il servizio trasporto. L'ingresso a scuola di chiunque sia risultato positivo o è/sia stato a contatto con dei soggett positivi al SARS-CoV-2 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulta l'avvenuta negativizzazione. Si ribadisce che chiunque si trovi nelle condizioni sottoelencate, non dovrà presentarsi a scuola: febbre uguale o superiore a 37,5° nel giorno di accesso a scuola e nei tre giorni antecendeti; quarantena o isolamento domiciliare; contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni dal rientro a scuola. I genitori sono tenuti a compilare il modulo dell'autocertificazione, che dovrà essere consegnato in classe al docente della prima ora il giorno 7 aprile 2021. Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado continueranno con la didattica a distanza fino a nuove indicazioni previste al termine del periodo di “zona rossa” della Regione Campania o comunque da differenti disposizioni di carattere legislativo. La presenza è comunque assicurata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Foto: Saverio De Giglio