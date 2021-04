Vaccini, in campo l'Esercito. Festa: "Come in una guerra" Inaugurato il punto vaccinale alla Caserma Berardi

Una collaborazione tra Ministero della Difesa, Asl e Comune di Avellino che ha permesso di aprire alla caserma Berardi di Viale Italia un nuovo centro vaccinale. Da stamattina alle 8 sono partite le somministrazioni agli over 80 non deambulanti con il sistema drive trough. Impiegati medici e infermieri militari e personale dell'Asl per una media di 100 vaccinazioni al giorno.

“Venendo qui con la propria auto - spiega il Brigadiere Generale Aeronautica Militare Natale Ceccarelli - il deambulante resterà praticamente seduto in quella che a tutti gli effetti rappresenta la propagazione naturale della propria abitazione. Inoltre, in questo modo i disagi per lui saranno pressoché minimi”.

Elvira Bianco, direttore sanitario dell'Asl allarga il discorso a tutto il territorio: "stiamo producendo il massimo sforzo, anche 2000 vaccini al giorno e abbiamo cambiato l'orario, andremo avanti fino alle 20".

"La nostra sfida è vaccinarci tutti – aggiunge il sindaco Festa - e dopo la nascita di questo centro pensiamo all’allestimento di uno nuovo nel popoloso quartiere di San Tommaso e magari di un quarto. Approfitto di questo momento per dire che abbiamo una carenza di medici, di amministrativi, di personale para-sanitario. Lancio un appello a chi volesse scendere in campo per aiutarci a salvare vite umane".