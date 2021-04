Domicella, senso unico per l'accesso in sicurezza alle scuole Il primo cittadino ha ordinato la sospensione del servizio scuolabus

Il sindaco di Domicella, Antonio Corbisiero, ha disposto l'istituzione del senso unico, a salire, lungo tutta via Diaz, a partire dal civico numero 25 e fino all'incrocio con via Generale Menna, con decorrenza da ieri e fino alla chiusura delle attività scolastiche, dalle ore 7.30 alle ore 9 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00, con esclusione dei giorni festivi e di chiusura delle attività scolastiche, per l'accesso in sicurezza ai plessi.

È consentito, solo ed esclusivamente, ai residenti di via Roma la possibilità di accedere in piazza Ferrante, continuando ad utilizzare a doppio senso il primo tratto di via Diaz. Inoltre, il primo cittadino ha ordinato la sospensione del servizio scuolabus, per evitare assembramenti, tenuto conto dell'attuale delicata situazione sanitaria. Le decisioni sono state assunte per la necessità di garantire l'accesso in sicurezza ai plessi scolastici, di ogni ordine e grado, sia durante l'orario di entrata sia all'uscita, in modo tale che gli alunni, i genitori che li accompagnano e il personale scolastico, possano accedere alle strutture scolastiche in massima sicurezza, utilizzando via Diaz a senso unico, a salire da piazza Ferrante.

Foto: pagina ufficiale Facebook Sindaco Antonio Corbisiero