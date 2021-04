Volturara Irpina, vaccini anti Covid: assistenza agli over 60 Da lunedì, presso la sala consiliare del Comune irpino, affiancamento per le prenotazioni

È partita la campagna di adesione al vaccino anti Covid-19 per gli over 60, destinata a tutti coloro che rientrano nella fascia d’età tra i 60 e i 69 anni, che possono ora prenotarsi, seguendo i passi della procedura guidata, cliccando il link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione. Il Comune di Volutara Irpina scende di nuovo in campo al fianco della propria cittadinanza: “Da lunedì, per coloro che hanno difficoltà ad aderire tramite piattaforma, il Comune riattiverà il servizio di assistenza, dalle 9 alle 12,30, presso la sala consiliare. Restiamo convinti che è importante vaccinarsi, che tutti i vaccini sono validi e fondamentali per salvare vite umane. #vacciniamocitutti” si legge attraverso la pagina facebook del Comune. In attesa dei primi dati ufficiali, in merito alle registrazioni sulla piattaforma dedicata della Regione Campania, ecco, dunque, una nuova iniziativa volta a incentivare ed agevolare le immunizzazioni, così come era stata garantita a coloro che appartengono ad altre fasce d'età, con l'auspicio di contribuire a imprimere un'accelerazione alla somministrazione dei sieri anti Covid-19.