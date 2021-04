Lauro, in programma interventi di sanificazione ambientale Venerdì scorso, il sindaco Bossone ha aggiornato le misure di prevenzione e gestione covid

Il Comune di Lauro ha ufficializzato l'intervento di derattizzazione e disinfestazione sull'intero territorio comunale. L'ATI (Associazione Temporanea d’Imprese), su incarico dell’ASL di Avellino, effettuerà la derattizzazione nella giornata di martedì (13 aprile) e la disinfestazione adulticida con prodotto a base di cipermetrina mercoledì 21 aprile, dalle 4.30 del mattino. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Antonio Bossone, invita la popolazione a osservare le consuete precauzioni, ovvero tenere le porte e le finestre chiuse al passaggio delle macchine operatrici, non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno delle abitazioni durante i trattamenti di irrorazione, non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione e non rimuovere i t-rat contenenti esche derattizzanti dai luoghi dove sono stati ubicati. Venerdì scorso, con una nuova ordinanza, il sindaco Bossone ha aggiornato le misure di prevenzione e gestione covid.

Il primo cittadino ha ordinato "con decorrenza immediata e fino al 18 aprile 2021,fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico quotidiano:

1) La sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie). - Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. - Per le attività di bar l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

3) Per tutto quanto non previsto si rinvia all’Ordinanza n. 18 del 15/3/2021 ss.mm.ii, al Decreto - Legge 1° aprile 2021, al DPCM del 2 marzo 2021, alle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania, agli atti ed ai provvedimenti dagli stessi richiamati.