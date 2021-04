Vaccini, l'Asl respira: "In arrivo nuove dosi" Rifornimenti di Moderna, Astrazeneca e Pfizer tra oggi e mercoledì

“Negli ultimi giorni non c'erano vaccini per prime e seconde dosi per tutti i 22 centri vaccinali irpini”.

La manager Asl Maria Morgante motiva così la chiusura di alcuni hub in provincia ma già oggi sono arrivati rifornimenti. “Sono state consegnate dosi di Moderna, domani è la volta di Astrazeneca e mercoledi toccherà a Pfizer"

E da stamattina sono attive le 12 unità mobili per la vaccinazione domiciliari degli over 80 dei fragili e dei disabili non deambulanti. Si vanno ad aggiungere alle 6 già attività per i pazienti in assistenza domiciliare integrata.

“Ogni giorno riusciamo a somministrare 288 dosi al netto delle vaccinazioni che si vanno in Adi che sono altre 66, una per ogni distretto. Il nostro obiettivo è di raggiungere tutti gli appartenenti a queste categorie nell’arco di 15 giorni”.

Nel frattempo, il drive-through si è trasferito dalla caserma Berardi di Avellino. “Oggi siamo stati a Sturno dove saremo presenti anche domani. Mercoledi e giovedì a Lioni e poi ci trasferiremo a Moschiano per coprire il Mandamento-Baianese".