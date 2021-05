Qualità dell'aria, domani la verifica con l'Arpac Mercogliano Alle 12:30 nei pressi della Piscina comunale di Mercogliano in Piazza Attanasio

Martedì 4 maggio l'Arpac effettuerà una verifica dell'andamento dell'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel comprensorio di Avellino. L'appuntamento è alle 12:30 nei pressi della Piscina comunale di Mercogliano in Piazza Attanasio, dove è operativo da qualche giorno un laboratorio mobile dell'Agenzia, installato grazie anche alla ampia collaborazione dell'amministrazione comunale.

Saranno presenti il Direttore Generale Arpac Stefano Sorvino, il Sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio e il Dirigente della UOC Reti di monitoraggio e Cemec Giuseppe Onorati.

L'Agenzia ambientale della Campania ha avviato da tempo una serie di approfondimenti mirati a studiare la problematica dell'inquinamento atmosferico in un'ottica di "area vasta", estendendo il monitoraggio anche ai Comuni della cintura urbana del capoluogo irpino. Nel centro di Avellino sono operative storicamente due stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, a Mercogliano una campagna è stata avviata a inizio marzo, a queste seguiranno iniziative analoghe in altri comuni dell'hinterland. L'appuntamento di domani, aperto alla stampa, rappresenta un momento di comunicazione e approfondimento sul tema dell'inquinamento atmosferico e sulle modalità di svolgimento del monitoraggio della qualità dell'aria.