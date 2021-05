De Vito: "Uffici comunali in piazza Aldo Moro, ecco perché" La precisazione del sindaco di Aquilonia

Il sindaco di Aquilonia, Giancarlo De Vito, ha inteso porre in essere una puntualizzazione in merito al momentaneo trasferimento degli uffici comunali dapprima in piazza Marconi e, successivamente, in piazza Aldo Moro: “Ritengo doveroso dare le giuste informazioni sul posizionamento dei containers atti a contenere gli uffici del Comune e consentire i lavori di ristrutturazione. Gli unici spazi disponibili e necessari per contenere i containers erano piazza Marconi e piazza Aldo Moro. La scelta è ricaduta su piazza Marconi per la vicinanza agli archivi, per la presenza di tutti gli asservimenti e consapevoli che sarebbe stata occupata solamente l'area della fontana. Piazza Aldo Moro è stata accantonata in quanto disagiata dal punto di vista logistico rispetto agli archivi comunali e per i lavori da effettuare per l'installazione della rete internet. Viste le sollecitazioni ricevute per liberare anche lo spazio della fontana, informo che i containers verranno posizionati in piazza Aldo Moro pur consapevole dei notevoli disagi” ha spiegato il primo cittadino.