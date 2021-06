Il mercato resta a Campo Genova ma si pensa ai risarcimenti La sentenza del tar avvicina la possibilità di una maxi richiesta danni

“Palesato un modus operandi complessivamente non improntato al rispetto dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, procedendo solo in ritardo alle verifiche sull’idoneità del sito".

Lo scrive il Tar di Salerno nella sentenza che chiude, almeno per ora, la vicenda mercato ad Avellino. Il legale degli ambulanti Ciro Aquino pensa ora ad inoltrare una maxi richiesta di risarcimento danni per i suoi assistiti per tutti i mesi in cui il mercato bisettimanale non si è svolto ma è bene precisare che il giudice amministrativo non ha messo il veto a Campo Genova. Il mercato dunque resta al proprio posto mentre, nel frattempo, continueranno le operazioni di caratterizzazione da parte dell'Arpac che presto chiariranno il reale stato di salute dell’area a ridosso dello stadio Partenio. Giudicata invece improcedibile la richiesta degli ambulanti di riportare la fiera nel Piazzale degli Irpini.