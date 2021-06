Partenio. Fototrappole, drone e videosorveglianza per i controlli dei forestali La consegna di nuove strumentazioni per proteggere il Parco guidato da Franco Iovino

Nuove e più sofisticate attrezzature per il controllo del territorio sono state fornite dal Parco Regionale del Partenio ai carabinieri delle stazioni forestali che gravitano nella zona di competenza dell’ente presieduto da Franco Iovino. Dieci fototrappole a tecnologia avanzata, 2 kit di videosorveglianza AIB, antincendio boschivo, ed un drone di ultima generazione. La consegna nelle mani del generale di Brigata della Regione Carabinieri Forestale della Campania, Ciro Lungo. Il tutto, nell’ambito di una due giorni organizzata dal Parco ad Avella, incentrata da un lato sulla prevenzione e sulla divulgazione scientifica, dall’altro sulla promozione.

“L’Irpinia è ricca di tesori dal valore inestimabile che, troppo spesso, non sono tutelati a dovere e non sono conosciuti come meritano. Il nostro impegno è tutto rivolto in tal senso: la natura, il verde, l’ambiente, sono elementi essenziali che vanno salvaguardati in tutti i modi”, sottolinea Iovino. “Inoltre, raccontando la bellezza dei nostri territori, abbiamo anche modo di averne più cura e di lanciare messaggi di educazione ambientale. Ad Avella, ad esempio, abbiamo avuto il piacere di ammirare il castello. Tutti ne sono rimasti piacevolmente colpiti, è molto bello”. Un concerto nell’antico maniero ha chiuso la manifestazione tenutasi nell’ambito del progetto programmato e sostenuto dalla Regione Campania e promosso da Scabec. Gli “Emian Paganfolk”, gruppo musicale irpino nato nel 2011, ha entusiasmato i presenti grazie anche all’accostamento tra strumenti acustici e musica elettronica. Nel corso della due giorni, si è parlato anche di biodiversità, anticipata da una manifestazione dimostrativa di unità cinofila Antiveleno del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento. Ha riscosso successo anche l’happening ludico-educativo sulla biodiversità con gli studenti delle scuole medie. Si è parlato del “Meraviglioso Mondo delle Api” con l’apicoltore Antonio Maietta e la collaborazione della piccola cometa, le Ali della Vita.