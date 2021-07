Prata P.U., dopo 40 il consiglio comunale torna a Palazzo baronale Ieri il consiglio si è volto nelle sale dell'edificio ristrutturato

Si è tenuta in sessione ordinaria, la seduta di Consiglio Comunale. All'ordine del giorno l'approvazione del consuntivo 2020.

Una seduta dal sapore speciale per i cittadini del comune irpino che, dopo oltre quarant'anni, grazie alla volontà dell'attuale Amministrazione Comunale e del delegato alla Cultura Altobello De Vito, torna nei locali del Palazzo Baronale, testimone dell’interessante passato feudale di Prata di Principato Ultra, sorto sui limiti delle Ripe in posizione dominante la valle del fiume Sabato e le case dell’antico abitato.