Camper del vaccino a via De Concilij, centinaia di studenti in fila Un successo l'iniziativa dell'Asl per raggiungere i più giovani

Si è rivelata vincente l'idea di portare il vaccino nelle strade della movida. Il camper in via De Concilij conquista la cittadinanza fin dalle prime ore del pomeriggio di ieri e fino a tarda sera. In fila soprattutto studenti motivati dal Green Pass certo, ma anche e soprattutto dal desiderio di tornare in classe, in presenza, a settembre. L’accesso era libero, senza prenotazione, purché residenti nella provincia di Avellino e muniti di tessera sanitaria.

“Un altro anno di dad sarebbe devastante – dicono in tanti – lo facciamo per noi e per i nostri cari”. In tutto sono state somministrate 381 dosi, tra Pfizer e Moderna. Chi ha fatto l’iniezione nella giornata di ieri a bordo dell’Unità mobile sarà convocato presso il centro vaccinale più vicino al comune di residenza per fare il richiamo.

Il camper della salute continua il suo tour. Oggi sarà a Montefusco e di pomeriggio a Chianche; domani di mattina a Torre Le Nocelle e di pomeriggio a Luogosano, sabato per l’intera giornata ancora ad Avellino in Corso Vittorio Emanuele e lunedì prossimo, 2 agosto, di mattina a Marzano di Nola e di pomeriggio a Lauro.

Impennata di vaccinazioni anche negli hub della provincia. Nella giornata di ieri 28 luglio 2021 sono state somministrate 5.626 dosi di vaccino così suddivise:



189 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

145 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

53 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

106 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo

210 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

780 presso il Centro Vaccinale di Avellino

156 presso il Centro Vaccinale di Montoro

239 presso il Centro Vaccinale di Solofra

240 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

206 presso il Centro Vaccinale di Vallata

197 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

78 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

86 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

218 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

145 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Palazzetto dello sport

301 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

306 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

173 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

265 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

362 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

170 presso il Centro Vaccinale di Montella

192 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

193 presso il Centro Vaccinale di Lioni

381 presso i Camper della salute

174 presso Drive through