Pergola, concerto omaggio al Teatro Partenio: "Dedicato ad Avellino" Evento in programma il 9 gennaio: "Territorio sempre al centro delle mie idee e dei miei progetti"

Allo Spazio Arena di via Santissima Trinità, Francesco Pergola ha presentato il concerto omaggio, in programma venerdì 9 gennaio alle 21 (apertura dalle 19.45) al Teatro Partenio e dedicato alla città di Avellino e all'Irpinia. "Sarà il mio primo concerto qui ad Avellino e sarà il primo concerto full band della mia carriera. - ha spiegato il giovane cantautore irpino - Cercheremo di dare il massimo e di creare uno show che rispecchi le aspettative. Cercheremo di mettere al centro la musica e tutte le composizioni di 'Stream', il mio primo disco, e sarà un evento gratuito, un omaggio alla mia città. È il mio primo concerto ad Avellino e spero non sia l'unico. Ci tengo a ringraziare gli sponsor. 'Stream Live' è una bella avventura e speriamo di fare bene. Saremo in 7 sul palco, tutti ragazzi giovani e del territorio: daremo il massimo".

"Territorio sempre al centro dei miei progetti"

"Tracce d'Irpinia nel tuo album? Sempre, perché l'Irpinia è al centro dei miei progetti. Sempre, perché è con me in ogni momento. Penso sempre al territorio ed è un'occasione per metterlo in evidenza. Accadeva anche con i progetti legati all'elettronica. Abbiamo sempre messo il territorio al centro. - ha aggiunto Pergola - Anche in questo caso vogliamo dare lustro al territorio coinvolgendo grandi aziende e società importanti mettendo in risalto l'arte e la creatività che si possono sempre creare in questo territorio".