Montemiletto: auto si ribalta, conducente bloccato nel groviglio di lamiere Indagini in corso per ricostruire dinamica e responsabilità nell'incidente

di Paola Iandolo

Un'uto si è ribaltata e il conducente è rimasto incastrato nel veicolo. É quanto avvenuto stamattina in una curva poco distante allo stabilimento Fca di Pratola Serra. Le cause dell' incidente sono in corso di accertamento. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino che halavorato incessantemenre per estrarre dell’abitacolo il conducente, rimasto bloccato nella vettura. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per accertare le cause del sinistro e l'esatta dinamica. Al vaglio anche l'eventuale coinvolgimento di altre vetture nel sinistro.