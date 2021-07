Centro congressi del teatro nel degrado: la denuncia di Cipriano Rifiuti, infiltrazioni e stato di abbandono della struttura attigua al teatro Gesualdo

Fa tappa agli uffici del centro congressi del teatro Gesualdo la commissione cultura del comune di Avellino. I consigliere comunali, capeggiati dal capogruppo di opposizione Luca Cipriano, hanno ispezionato gli ambienti attigui al massimo cittadino, gli spazi che fino a poco tempo fa hanno ospitato l’Acs, la municipalizzata del Comune che si occupa del controllo della sosta a pagamento.

Lo stato di abbandono è visibile agli occhi di tutti. Le pareti cadono a pezzi, con intonaco pericolante a cause delle forti infiltrazioni. Rifiuti di ogni tipo e in ogni angolo. E come se non bastasse, la zona, situata al centro della città, è diventata un ritrovo per coppiette e barboni. Intanto, questa mattina è arrivata la dura denuncia di Cipriano che lancia un ennesimo appello al primo cittadino Gianluca Festa: «Un edificio abbandonato che non possiamo visitare all'interno, perché ci è stato impedito, abbiamo trovato, anche questa volta, i cancelli sbarrati, ancora una volta ci viene impedito l'accesso ai luoghi e ai documenti, ma su questo punto ci appelleremo al prefetto. Noi continuiamo con il nostro lavoro di opposizione, cercando di dare consigli e rilanciare gli edifici che vivono in questo stato di abbandono. La nostra non vuole essere una polemica, ma vogliamo operare in maniera costruttiva per la città. Ma il sindaco, di proporre e costruire proprio non ne ha la voglia – incalza Cipriano – pensa solo a sorridere e scattare selfie».

Inoltre il consigliere comunale annuncia una denuncia alla magistratura, l'ennesima. «I nostri appelli arrivano in Comune soltanto attraverso i media. Con Festa il dialogo è impossibile. E quindi l'unico rimedio è parlare attraverso la magistratura. Abbiamo depositato già 10 esposti alla Procura su diverse tematiche».

Duro anche l'affondo del consigliere Ferdinando Picariello, presente questa mattina insieme a Cipriano che ha denunciato il degrado in un luogo che dovrebbe ospitare la cultura. «E' un degrado non solo morale ma anche culturale – dice – noi abbiamo un sindaco che invece di mostrare sensibilità nei confronti della cultura, dimostra sensibilità al cemento e ai costruttori».

La consigliera Marietta Giordano, inoltre, ricorda che dopo il tunnel il sindaco gli ha sbarrato le porte anche per le altre strutture, proprio come quella del centro congressi: «Abbiamo sollecitato l'amministrazione, come commissione ai lavori pubblici, a poter accedere agli edifici da ispezionare, ma non c'è stata data udienza».

Anche il dottore Franco Russo, consigliere comunae, richiama aklla democrazia.