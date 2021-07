I vigili del fuoco salutano Giuditta Lippo:esempio di serietà e professionalità Oggi la cerimonia in caserma

Durante la mattinata di oggi 30 luglio, presso il Comando dei Vigili del fuoco di Avellino, si è tenuta la cerimonia di consegna della benemerenza di pensionamento al Direttore Coordinatore Speciale Logistico Gestionale, Signora Giuditta Lippo, collocata a riposo per limiti di età dopo 41 anni di servizio dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero degli Interni. Il Comandante Ing. Mario Bellizzi, alla presenza dei Funzionari e del personale operativo ed amministrativo, ha avuto parole di vivo elogio nei confronti della Signora Giuditta, decana del Comando e a capo della Segreteria Comando per molti anni. Persona di assoluto valore, ha fatto della serietà professionale e della precisione le sue doti principali, amata e stimata da tutti ha lasciato un ricordo indelebile. A lei da parte del Comandante e di tutto il personale vanno i migliori auguri di un sereno futuro.