Ferragosto, luminarie anche al Mercatone. Ma c'è l'incognita Natale Luongo: "Pogramma più sobrio ma speriamo di fare grandi cose a dicembre"

Pronto il cartellone degli eventi estivi ad Avellino. Offrirà un programma più sobrio a causa del covid ma ci saranno più luminarie che arriveranno fino al Mercatone ed eventi fino alla fine di settembre.

L’amministrazione comunale ha approvato in giunta il cartellone, costerà 250.000 euro e si chiamerà “Summer Fest Theatre”. "Partiremo intorno al 10 agosto – spiega l'assessore agli Eventi Stefano Luongo.

Ma la vera incognita è legata all'altra, cospicua parte di finanziamenti del Poc che l'amministrazione si è conservata per Natale. “Il rischio che la situazione epidemiologica peggiori c'è ma a quel punto – aggiunge l'Assessore - la Regione dovrà stabilire una proroga per spenderli, mi sembra evidente".

Noi non abbiamo voluto fare grandi cose adesso per un senso di rispetto ma l'obiettivo è un grande Natale - conclude - Ora ci concentriamo per lo più su rassegne culturali e qualche spettacolo musicale, tentando di valorizzare gli artisti locali. Partiremo dall’ex Eliseo che ospiterà teatro e cinema all’aperto per una ventina di giorni".