"La quarta ondata è dietro l'angolo. I giovani si vaccinino" Il presidente dell'Ordine dei Medici Sellitto: "Bene i camper nei luoghi della movida"

Siamo entrati nella quarta ondata, è indispensabile accelerare con i vaccini”.

E i giovani raccolgono l'appello dei medici. Domani mattina ad Avellino e Grottaminarda riprendono gli open day, con una giornata dedicata a Moderna, e nel pomeriggio camper della salute che a grande richiesta torna nel cuore della movida, a via de Concilij per immunizzare ancora tanti ragazzi.

Si parte alle 16. Si andrà avanti fino alle 23. Non è necessaria nessuna prenotazione: basta la tessera sanitaria. Sarà somministrato il vaccino Pfizer e si può aderire dai 12 anni in poi.

“Non abbassiamo la guardia - il monito del presidente dell'Ordine dei Medici Francesco Sellitto - Stiamo assistendo a un aumento dei positivi e dei ricoveri, fortunatamente non delle terapie intensive, perchè si stanno contagiando soprattutto giovani ma questi ragazzi prima o poi vedranno i loro nonni e rischiamo una nuova escalation, visto che sono ancora troppi, anche in Irpinia, gli anziani non vaccinati.

Bene l'Asl con l'iniziativa dei camper - conclude Sellitto - dobbiamo intercettare i ragazzi nei loro luoghi di aggregazione".