Torna il camper nella Movida ma l'Open Day è un mezzo flop Vaccini, i ragazzi snobbano Moderna ma si presentano in tanti a via De Concilij

Mentre i numeri del contagio Covid crescono anche in Irpinia, sul fronte vaccini al Paladelmauro oggi risposta tiepida per l'Open day Moderna aperto anche ai minori dai 12 anni in poi che si è incrociato con i richiami Astrazeneca. Scarsa partecipazione dei ragazzi.

Nel pomeriggio e in serata invece il Camper della Salute è tornato a far tappa nel cuore della movida, a via De Concilij, per immunizzare i più giovani.

Qui il riscontro è stato decisamente superiore. Tanta gente in fila. Ragazzi, in qualche caso accompagnati dai genitori, che hanno sfidato il caldo a partire dalle 16 pur di sottoporsi al siero.

Personale dell'Asl che distribuiva i numerini e polizia e carabinieri che controllavano affinchè le operazioni procedessero regolarmente e senza assembramenti.

Intanto si sono registrate pochissime presenze in piazza Libertà per la manifestazione "no green pass" annunciata nei giorni scorsi.