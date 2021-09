Continua la campagna "Irpini e vaccinati" del Consorzio A5 Boom di partecipanti al Laboratorio Contest, il tour di inclusione sociale

Continua il tour in Irpinia, organizzato nell’ambito del Laboratorio Contest, alla riscoperta delle bellezze storiche e naturalistiche dei 28 comuni del Consorzio dei Servizi Sociali A5. L'iniziativa, promossa dal Consorzio guidato da Carmine De Blasio in sinergia con le amministrazioni e le associazioni di promozione turistica locali, rientra nel progetto di inclusione attiva ITIA.

A metà del percorso il bilancio è già largamente positivo. Ogni tappa è infatti accompagnata da decine e decine di turisti e visitatori, a conferma della voglia di conoscere e riscoprire un territorio ricco di storia e tradizioni.

"La grande partecipazione che registriamo alle nostre giornate - precisa il Direttore Generale De Blasio - è la conferma della validità di un progetto che, oltre a promuovere e fare conoscere le tante bellezze della nostra provincia, favorisce anche momenti di confronto e inclusione sociale, quantomai necessari nell'attuale fase di emergenza che, da ormai più di un anno e mezzo, condiziona pesantemente le nostre vite".

Fari puntati dunque sui borghi della nostra provincia e, quindi, sulle piazze, i palazzi antichi, i monumenti e gli scorci più suggestivi. Al centro dell’attenzione anche le eccellenze enogastronomiche, naturalistiche e folcloristiche dell’Irpinia. L’iniziativa è stata immaginata e organizzata con il duplice obiettivo di promuovere la nostra provincia e di favorire momenti di socializzazione.

In prima linea, in ogni tappa organizzata in provincia, c'è anche il furgone Ducato del Consorzio, impegnato nella campagna di sensibilizzazione "Irpini & Vaccinati". "I vaccini - osserva De Blasio - rappresentano la strada obbligata per superare al più presto l'emergenza Covid. L'attenzione alla nostra campagna ci lascia ben sperare per il futuro. Oggi abbiamo finalmente la soluzione per uscire da questo incubo, il nostro appello è ad affidarsi alla scienza. Vaccinarsi è un dovere sociale, per tornare alla normalità serve il contributo di tutti".

A bordo del Ducato è stato inoltre allestito un salottino che ospita amministratori e operatori intervistati dalla redazione di personeesociale.it, il Network di informazione sociale del Consorzio.

Partito lo scorso 7 agosto dal Parco Abellinum di Atripalda, il tour ha fatto tappa anche a Candida, Montefusco, Santa Paolina, Lapio, Montoro, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Sorbo Serpico, Aiello del Sabato, Cesinali e Montemarano.

I prossimi appuntamenti sono per sabato 4 (dalle 10) e domenica 5 (dalle 15) Settembre, rispettivamente a Torre le Nocelle, Pietradefusi e Venticano e a Montemiletto e Manocalzati.

Il tour del Laboratorio “Contest” continuerà ad attraversare i borghi della nostra provincia anche nelle prossime settimane, per concludersi il 26 settembre con le ultime tappe di San Mango sul Calore e Montefalcione.