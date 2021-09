Covid, camper dei vaccini per la Marcia Rosa. Morgante:convinceremo gli indecisi Domani a la settimana camminata con Iannace

Nell’ambito del tour dei Camper della salute dell’Asl di Avellino impegnati nella Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 domenica 12 settembre 2021 sarà presente una Unità mobile durante l’appuntamento con la Camminata rosa.

Il Camper dell’Asl sosterà dalle ore 8.00 alle ore 10.00 a Mercogliano nel piazzale antistante la Funicolare di Montevergine (Viale San Modestino) per poi spostarsi ad Avellino presso la Chiesa Maria Santissima di Montevergine a Rione Mazzini dalle ore 11.00 alle 14.00 per effettuare le vaccinazioni anti-covid.

Tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, potranno accedere alla vaccinazione (vaccino Pfizer o Moderna) senza bisogno di prenotazione, anche se non iscritti sulla piattaforma regionale, fino ad esaurimento dell’orario.

“Dopo aver raggiunto con i Camper della Salute tutti i 118 comuni della provincia, abbiamo previsto la presenza quotidiana dell’unità mobile anche nei luoghi di maggiore aggregazione come i mercati e le maggiori manifestazioni promosse sul territorio provinciale. - afferma il Direttore generale Maria Morgante - Come Azienda abbiamo raggiunto importanti risultati con la vaccinazione di oltre 300 mila persone, pari all’81% della popolazione vaccinabile residente in provincia di Avellino.

L’obiettivo è completare la vaccinazione di tutta la popolazione a partire dai 12 anni, andando a raggiungere gli indecisi grazie ad una moltiplicazione dell’offerta sia nei Centri Vaccinali, con gli Open Day quotidiani, e con il tour dei Camper”.