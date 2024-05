Europee, l'ex presidente Inps Tridico stasera ad Avellino con Maura Sarno Dal salario minimo, al conflitto in corso, dal ruolo dell’Europa ai temi che riguardano l’ambiente

Il capolista del M5S Pasquale Tridico docente universitario e già presidente dell’Inps, incontrerà elettori e attivisti insieme ai candidati alle europee del Movimento Cinque Stelle, l’imprenditrice irpina Maura Sarno e il prorettore dell’università di Salerno Maurizio Sibilio.

L’appuntamento è per mercoledì 15 maggio in piazzetta Agnes, tra via Dalmazia e corso Vittorio Emanuele, alle ore 19.00.

Tridico si confronterà con i cittadini sui temi principali della campagna elettorale: dal salario minimo, al conflitto in corso, dal ruolo dell’Europa ai temi che riguardano l’ambiente, il lavoro, lo spopolamento delle aree interne.

Parteciperanno all’incontro il candidato sindaco al comune di Avellino del campo progressista Antonio Gengaro, i candidati della Lista M5s al consiglio comunale. Saranno presenti il vice presidente nazionale del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa e il consigliere regionale Vincenzo Ciampi.