La Fiamma Olimpica ha salutato la Campania con un'ultima tappa ad Avellino. Viaggio per le strade del capoluogo irpino dalle 8 alle 9.30 con partenza da via Francesco Tedesco e arrivo a Piazza della Libertà. Percorso all'interno del centro cittadino con la grande festa degli avellinesi per la carovana dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: gioia per i tedofori che hanno rappresentato l'Irpinia e Avellino nell'ultima frazione campana. La Fiamma Olimpica sarà in Basilicata nelle prossime ore con arrivo a Potenza. Nel video le immagini dell'arrivo a Piazza della Libertà con le emozioni dei tedofori.
VIDEO | La Fiamma Olimpica saluta la Campania: ultima tappa ad Avellino
L'emozione dei tedofori, la gioia degli irpini verso Milano Cortina 2026
