VIDEO | La Fiamma Olimpica saluta la Campania: ultima tappa ad Avellino L'emozione dei tedofori, la gioia degli irpini verso Milano Cortina 2026

La Fiamma Olimpica ha salutato la Campania con un'ultima tappa ad Avellino. Viaggio per le strade del capoluogo irpino dalle 8 alle 9.30 con partenza da via Francesco Tedesco e arrivo a Piazza della Libertà. Percorso all'interno del centro cittadino con la grande festa degli avellinesi per la carovana dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: gioia per i tedofori che hanno rappresentato l'Irpinia e Avellino nell'ultima frazione campana. La Fiamma Olimpica sarà in Basilicata nelle prossime ore con arrivo a Potenza. Nel video le immagini dell'arrivo a Piazza della Libertà con le emozioni dei tedofori.