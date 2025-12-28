Ristorante in fiamme ad Ariano: sposo in ospedale e panico generale Matrimonio rischia di finire in tragedia per colpa di un candelotto sulla torta

La hall del ristorante hotel distrutta in pochi secondi dalle fiamme, lo sposo in ospedale e diversi invitati con i volti anneriti dal fumo che ha invaso la struttura.

E' il bilancio di una serata da dimenticare, che doveva essere solo di festa. E' quanto accaduto ad Ariano Irpino, nel cuore di Cardito. Il matrimonio di una giovane coppia di Calitri si avviava ormai verso il buffet finale.

Tutto era andato alla perfezione come semore curato nei minimi dettagli, quando tra il taglio della torta e gli scatti del fotografo un candelotto ha preso fuoco fino a travolgere in pochi istanti l'ngresso del ristorante. Non c'è stato il tempo di capire nulla e di intervenire con estintori di fronte all'avanzare delle fiamme.

Urla, panico e un fuggi fuggi fuggi generale. Tutti velocemente in strada, fuori dalla struttura invasa da fiamme fumo. Immediato l'arrivo dei carabinieri da Ariano e Grottaminarda, vigili del fuoco e diverse ambulanze allertate dalla centrale operativa del 118.

Fortunatamente non si sono registrati feriti fatta eccezione dello sposo medicato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Ha riportato lievi ferite alla testa ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto due capi squadra dei vigili del fuoco da Grottaminarda e Avellino per ricostruire l'accaduto insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile e operativo di Ariano. Allertata in un primo momento anche un autoscala.

Piena collaborazione da parte dei proprietari della nota struttura arianese, particolarmente scossi anche loro insieme ai circa 200 invitati di fronte ad un episodio accidentale che non avrebbero mai immaginato dalle dimensioni così pesanti. Mai accaduto in tanti anni di attento e scrupoloso lavoro una cosa simile.

Solidarietà da più parti dopo l'accaduto verso i proprietari del ristorante e un sospiro di sollievo per tutti. Poteva andare decisamente peggio quest'ultimo sabato dell'anno ad Ariano Irpino.