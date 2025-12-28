Solofra, raccolta umido: il sindaco comunica la variazione negli orari In vista dei festeggiamenti del 31 dicembre il sindaco Moretti comunica gli orari di conferimento

di Paola Iandolo

Il Comune di Solofra informa la cittadinanza che, per garantire una migliore organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti organici, nella vigilia del 31 dicembre sono previste variazioni esclusivamente nell’orario di ritiro. Le modalità e gli orari di conferimento restano invece invariati e dovranno avvenire come di consueto. In particolare, il ritiro dell’umido non sarà effettuato nella notte del 31 dicembre, ma avverrà alle ore 6 del 1° gennaio, al fine di evitare disagi e interferenze con i festeggiamenti di Capodanno. Dagli uffici comunali e dal sindaco Nicola Moretti arriva l’invito a conferire regolarmente i rifiuti, che saranno ritirati secondo gli orari indicati.

Intanto, il primo cittadino ha reso noti i dati positivi sulla raccolta differenziata: dal 57,79% del 2024, si è passati al 60,14% nel primo semestre 2025, fino a raggiungere il 65% a partire dal 1° luglio, grazie all’introduzione della nuova modalità di raccolta. Un incremento accompagnato da una riduzione del 16,7% dei rifiuti indifferenziati, con benefici ambientali ed economici per la comunità. Il sindaco Moretti ha ringraziato i cittadini per la collaborazione e ha ribadito l’obiettivo del 75% di raccolta differenziata, annunciando nei prossimi mesi controlli più intensi per garantire il corretto conferimento e il decoro urbano.