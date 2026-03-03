Amministrative ad Ariano: Pd disponibile al confronto politico Forze politiche e civiche disponibili nell'ambito di un centrosinistra allargato e plurale

Si è svolta ad Ariano Irpino una riunione del partito democratico dedicata alla situazione politica cittadina e al percorso di confronto con le forze civiche e politiche del territorio.



All’incontro hanno preso parte le diverse sensibilità e componenti del partito, in un clima di confronto responsabile che ha consentito di condividere metodo e obiettivi per le prossime settimane.



La riunione è stata coordinata dal commissario provinciale delegato per il circolo di Ariano Irpino, Enza Ambrosone.



Il partito democratico parteciperà al confronto politico con una propria delegazione composta da Enza Ambrosone, Giovanni La Vita e Carmine Grasso.



Anche alla luce della significativa affermazione registrata alle recenti elezioni regionali, il partito democratico assumerà l’iniziativa di convocare il tavolo di confronto con le forze politiche e civiche disponibili nell'ambito di un centrosinistra allargato e plurale.