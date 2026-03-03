Forino prega per Frank: è gravissimo al Cardarelli: "Siamo sconvolti" Il sindaco: preghiamo per lui, in attesa del nuovo bollettino medico

Resta ricoverato nel centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, Frank D'Amato il meccanico 55enne rimasto ferito ieri nell'esplosione di una bombola Gpl nella sua cosa di vicolo Caserma. Frank ha ustioni sul novanta per cento del corpo e le sue condizioni restano gravissime. “La comunità è sconvolta – spiega il sindaco Olivieri -. Chiediamo silenzio e preghiere in questo momento drammatico e doloroso per ogni famiglia di Forino. Attendiamo il prossimo bollettino medico per conoscere eventuali novità sulle sue condizioni”. Frank ieri alle 13.30 è rimasto vittima di un'esplosione nella sua abitazione causata da una fuga di gas. L'uomo dopo essere stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Moscati. Ma la gravità della sua situazione ha reso necessario il trasferimento al centro grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli per le cure specifiche.

Il boato, paese sconvolto

Secondo una prima ricostruzione l'esplosione sarebbe avvenuta nella cucina determinata da una fuga di gas. Il 55enne meccanico Frank D’Amato si trovava proprio nella cucina quando è stato investito dalle fiamme della deflagrazione. Il boato è stato così potente da essere avvertito in gran parte del paese, facendo tremare gli edifici circostanti.

Casa inagibile

Sul posto è stata necessaria l'azione di una squadra di vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio. La casa, dopo l'ipsezione dei caschi rossi è stata dichiarata inagibile.