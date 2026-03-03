Cane impiccato a Montemiletto: "Taglia da 1000 euro per trovare i responsabil" L'Aidaa chiede auto per trovare gli autori dell'orrore a Montaperto

Montemiletto (AV 3 Marzo 2026) L'Associzione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA presenterà nei prossimi giorni una denuncia contro ignoti e mette a disposizione una ricompensa di 1000 euro che verrà pagata a chi con la sua testimonianza rilasciata secondo legge alle forze dell'ordine aiuterà ad individuare e far condannare il responsabile o i responsabili dell'uccisione del cane ritrovato impiccato a montaperto frazione di Montemiletto in provincia di Avellino. Scrivono gli animalisti :" L'uccisione mediante impiccagione di un cane meticcio presso la frazione di Montaperto è un atto di una violenza e crudeltà inaudita, per questo invitiamo chi sa a parlare rivolgendosi direttamente ai carabinieri forestali di Avellino che stanno svolgendo le indagini per assicurare alla giustizia i responsabili di questo feroce ed inaudito crimine".